Губернатор региона показал, как роботизированные помощники помогают наводить красоту на парковых территориях.
В Приоратском парке Ленинградской области к работе приступили два высокотехнологичных робота-косилки. О внедрении уникальной техники рассказал губернатор Александр Дрозденко.
Роботизированные помощники представляют собой компактные устройства на дистанционном управлении весом до 400 килограммов. Благодаря продуманной конструкции техника бережно воздействуют на рельеф парка, не повреждая почву. Передвигаясь со скоростью 5 км/ч, машины обеспечивают качественное и равномерное скашивание травы, бурьяна и молодой поросли. Проект был запущен подрядчиком Паркового агентства
«Следующий на уборку — Демидовский парк. Всего агентство содержит 345 гектаров, где ежегодно гуляет больше 80 тысяч человек. Роботы помогают поддержать территории ухоженными и зелеными», — рассказал Александр Дрозденко.