Главная / Новости / Служебный пес Ямато нашел пропавшего 7-летнего мальчика в Ленобласти

Новости Социум

Служебный пес Ямато нашел пропавшего 7-летнего мальчика в Ленобласти

Фото: МВД Медиа

В поселке Бугры Всеволожского района нашли пропавшего 7-летнего ребенка живым и здоровым. На след мальчика вышла собака по кличке Ямато.

Страшный сон любого родителя стал реальностью для семейной пары из Ленинградской области — их 7-летний сын внезапно исчез с детской площадки во время прогулки. Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть Всеволожского района, и на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошла лейтенант полиции из Центра кинологической службы Дарья Ракутина и ее четвероногий напарник по кличке Ямато. 

Прибыв на улицу Тихую, служебная собака моментально взяла след и уверенно повела полицейских через жилой квартал. Пройдя несколько дворов, Ямато резко изменил направление движения и у одного из жилых корпусов своим поведением четко указал на местонахождение пропавшего. Благодаря профессионализму лейтенанта Ракутиной и чутью помощника, 7-летний мальчик был найден, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Бугры пропал ребенок
Новости Происшествия

Петербуржец ворвался в учебное заведение с ножом

Мужчина приревновал женщину к охраннику учебного заведения и хотел с ним разобраться. Избежать трагедии помогли сотрудники полиции.

В Выборгском районе Петербурга полиция задержала 51-летнего мужчину, который пытался расправиться с конкурентом в одном из учебных заведений на проспекте Энгельса.

Инцидент произошел 21 мая. Около 13:15 на пульт дежурного поступил сигнал тревоги из учебного учреждения, расположенного на проспекте Энгельса. Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал агрессора.

В результата конфликта из ревности пытался нанести ножевые ранения охраннику учебного заведения, своему ровеснику", — сообщает главк МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в рамах статьи о покушении на убийство. 

Петербург уголовное дело нападение

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
14:05 19.05.2026
14:05 19.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
12:17 21.05.2026
12:17 21.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
20:30 17.05.2026
20:30 17.05.2026

