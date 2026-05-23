Один беспилотник сбит над Ленобластью: режим опасности БПЛА снят

Об этом днем, 23 мая, сообщает губернатор региона.

Фото: Минобороны РФ

В Ленинградской области сняли беспилотную опасность. За время действия режима в воздушном пространстве региона сбили один БПЛА. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Киришском районе Ленинградской области. Сбит 1 БПЛА. Жертв и разрушений нет», — передает глава региона.

Ранее режим опасности БПЛА вводился над Киришским районом. Сообщение об этом в губернатора Александра Дрозденко появилось в 12:12 часов по мск.

Новости Происшествия

Петербуржец ворвался в учебное заведение с ножом

Мужчина приревновал женщину к охраннику учебного заведения и хотел с ним разобраться. Избежать трагедии помогли сотрудники полиции.

В Выборгском районе Петербурга полиция задержала 51-летнего мужчину, который пытался расправиться с конкурентом в одном из учебных заведений на проспекте Энгельса.

Инцидент произошел 21 мая. Около 13:15 на пульт дежурного поступил сигнал тревоги из учебного учреждения, расположенного на проспекте Энгельса. Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал агрессора.

В результата конфликта из ревности пытался нанести ножевые ранения охраннику учебного заведения, своему ровеснику", — сообщает главк МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в рамах статьи о покушении на убийство. 

