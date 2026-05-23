Об этом днем, 23 мая, сообщает губернатор региона.

В Ленинградской области сняли беспилотную опасность. За время действия режима в воздушном пространстве региона сбили один БПЛА. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Киришском районе Ленинградской области. Сбит 1 БПЛА. Жертв и разрушений нет», — передает глава региона.

Ранее режим опасности БПЛА вводился над Киришским районом. Сообщение об этом в губернатора Александра Дрозденко появилось в 12:12 часов по мск.