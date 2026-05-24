Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Законодательство разрешает дарить педагогам подарки в том числе к государственным праздникам, но их стоимость ограничена суммой в 3 тыс. рублей. Если родители решают вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них.

Авдеенко рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками. Это поможет подтвердить стоимость в случае необходимости.

Эксперт отметил, что такие нормы служат дополнительной защитой для педагогов и помогают избежать необоснованных обвинений. При этом ограничение касается только ситуаций, связанных с исполнением учителем служебных обязанностей в рабочее время. Вне трудовой деятельности законодательство не устанавливает лимитов на стоимость подарков.