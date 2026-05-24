Главная / Новости / Названа максимальная стоимость подарка школьному учителю

Новости Экономика

Названа максимальная стоимость подарка школьному учителю

Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Законодательство разрешает дарить педагогам подарки в том числе к государственным праздникам, но их стоимость ограничена суммой в 3 тыс. рублей. Если родители решают вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них.

Авдеенко рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками. Это поможет подтвердить стоимость в случае необходимости.

Эксперт отметил, что такие нормы служат дополнительной защитой для педагогов и помогают избежать необоснованных обвинений. При этом ограничение касается только ситуаций, связанных с исполнением учителем служебных обязанностей в рабочее время. Вне трудовой деятельности законодательство не устанавливает лимитов на стоимость подарков.

Новости Социум

С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии

С начала июня ряд категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии.

Прибавку получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, получатели первой группы инвалидности, а также те, кто подал заявление на перерасчет в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Для граждан, отметивших 80-летие в мае, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена ежемесячная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Общая сумма прибавки составит 10 998,55 рубля.

По словам Говырина, часть доплат Социальный фонд начислит автоматически. В некоторых случаях пенсионерам потребуется подать заявление и предоставить документы.

