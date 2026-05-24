Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о наиболее распространенных схемах обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По словам Соловьева, самой распространенной схемой за текущий месяц стало сообщение на почте или в мессенджере о задолженности от «Инфоцентра ЖКХ». В нем «должника» уведомляют о штрафе и просят перейти по ссылке, чтобы оплатить его.

Также в топ-пять вошли сообщения о якобы «уточнении личных данных жильцов», схема с установкой домофона, фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество, а также «онлайн-голосования» за какие-либо полезные дела для жильцов. Во всех перечисленных случаях злоумышленники пытаются заставить получателя перейти по присланной ими ссылке.