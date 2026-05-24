Размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит один миллион рублей, выплата индексируется каждый год, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал Котяков.

Также министр напомнил, что при рождении третьего ребенка семья может получить выплату в размере 450 тысяч рублей для ипотечного кредита.

Напомним, после индексации в 2026 году размер маткапитала вырос на 5,6% и составил 728,92 тыс. руб. за первого ребенка. За второго ребенка мать может получить 234,32 тыс. руб. или 963,24 тыс. руб., если не был оформлен сертификат на первенца.