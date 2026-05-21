Новости Социум

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на новую меру поддержки семей с двумя и более детьми. Оформить ее жители Петербург и Ленобласть смогут через Госуслуги, МФЦ или клиентские службы СФР.

Фото: freepik.

Новая выплата будет предоставляться один раз в год по заявлению. Получателями смогут стать семьи с двумя и более детьми до 18 лет, либо до 23 лет — при условии очного обучения. Родители и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в стране. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. В Петербурге этот показатель составляет 28 993,5 рубля, в Ленобласти — 28 461 рубль.

Как сообщил управляющий региональным отделением СФР Константин Островский, право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, за которых уплачивался НДФЛ. Размер выплаты рассчитают индивидуально — как разницу между налогом по ставке 13% и пересчитанным налогом по ставке 6%.

При назначении меры поддержки также оценят имущественное положение семьи и ее доходы, включая зарплаты, пособия, пенсии, алименты и доходы от предпринимательства. Подать заявление можно по 1 октября 2026 года.

Более подробная информация - на официальном сайте СФР. 

Новости Социум

Прокуратура взяла на контроль ход строительства спорткомплекса при Гатчинском госуниверситете

На текущий момент готовность объекта составляет 90%.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Прокуратура Гатчины контролирует строительство спортивного комплекса Гатчинского государственного университета. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по Ленинградской области.

«В ходе проверки городской прокуратурой оценены степень готовности объекта, соблюдение сроков строительства и подключения к инженерным сетям», — указано в сообщении.

Сейчас готовность объекта составляет 90%. Рабочие выполняют подключение объекта к электроснабжению, проводят работы по отделке и благоустройству прилегающей территории.

