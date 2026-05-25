Партия «Единая Россия» традиционно уделяет внимание обновлению своего кандидатского корпуса. Именно люди определят, кто же станет кандидатом для участия в голосовании на основных выборах, подчеркнул Сергей Перминов на процедуре разделения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования.

«Наша электронная система, которая не имеет аналогов в мире, стала еще лучше: ИТ-подразделение провело тесты, в ходе подготовки предварительного голосования отразило несколько сотен тяжёлых атак. Система выстояла. И я могу абсолютно уверенно и точно сказать, что мы готовы к проведению электронного предварительного голосования», — заявил он.

Отдельно он обратил внимание на участие в процедуре кандидатов из числа участников СВО. По словам сенатора, их вовлечение соответствует задаче, поставленной президентом России, по формированию новой управленческой элиты. Также Перминов сообщил, что в 2026 году партия планирует сопровождать участников СВО на всех этапах избирательной кампании — от регистрации до финального этапа выборов.

Кроме того, член Генсовета отметил, что в ходе отчетно-программных форумов «Есть результат!» партия собирает предложения избирателей и кандидатов, подводит итоги и формирует дальнейшую программу развития.

«Традиционно партия занимается бесшовным обновлением своего кандидатского корпуса, этот запрос формируют люди, и именно люди определят на неделе, на которой будут подводиться итоги, кто же станет кандидатом для участия в основных процедурах», — заключил Сергей Перминов.

Напомним, Единая Россия остается единственной партией в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. Принять участие в процедуре могут все зарегистрированные избиратели регионов через электронную систему с верификацией на Госуслугах.