С 1 июня изменится маршрут автобуса №653 «Лаголово — Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум».

Теперь автобусы после Ломоносова будут следовать по действующей трассе до Университетского проспекта, затем до железнодорожной станции Старый Петергоф, после чего маршрут продолжится по привычной схеме до деревни Лаголово.

Комитет по транспорту Ленинградской области просит пассажиров заранее учесть изменения и планировать поездки с учетом нового пути следования автобусов.