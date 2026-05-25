В Петербурге правоохранители задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на свою бывшую девушку.
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, предварительно, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. После этого он скрылся. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.