weather 9.7°
$ 70.79
83.27

Главная / Новости / Жестокое убийство собаки под Выборгом стало уголовным делом

Новости Происшествия

Жестокое убийство собаки под Выборгом стало уголовным делом

Местный житель, расправившийся с питомцем, заявил, что он агрессивно себя вел и ранее задушил соседскую курицу.

В Выборгском районе Ленинградской области завели уголовное дело по факту жестокого убийства собаки. Тело животного без головы ранее нашли местные жители в поселке Первомайское.

По имеющейся информации, с собакой по кличке Найда расправился ее собственный хозяин. После задержания мужчина заявил, что решился на такой шаг, поскольку животное якобы задушило соседскую курицу и проявляло агрессию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными». Фигурант находится под подпиской о невыезде. 

Вам будет интересно
Женщина-водитель чудом осталась жива после встречи с лосем в деревни Куты
Женщина-водитель чудом осталась жива после того, как ее машина на полном ходу столкнулась с лосем. ДТП произошло в ночь на 21 мая недалеко от деревни...
22.05.2026
109

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Выборгский район жестокое обращение с животными
Новости Происшествия Главное

Пенсионерам из Тосненского района вернут похищенные аферистами средства

После вмешательства прокуратуры пожилым жителям Ленобласти вернут похищенное.

Тосненская городская прокуратура добилась судебных решений о возврате денежных средств пожилым жителям, ставшим жертвами телефонных мошенников.

В ходе предварительного расследования правоохранительным органам удалось отследить цепочку банковских переводов и установить личности владельцев счетов, на которые потерпевшие переводили свои сбережения под давлением злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ленобласти, все исковые требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. В частности, в Кемеровской области Ленинск-Кузнецкий районный суд постановил взыскать 645 тысяч рублей. Аналогичные решения были вынесены Люберецким городским судом Московской области, а также мировым судьей Московского района Казани, который обязал вернуть потерпевшим по 45 тысяч рублей каждому потерпевшему.

Вам будет интересно
Россиян предупредили о фейковых видео с анонсом выплат
Злоумышленники используют искусственный интеллект для генерации подобных видео. Мошенники стали рассылать в интернете сгенерированные видео с участием...
21.05.2026
164

Фото на миниатюре: magnific

Теги

прокуратура мошенники

Популярное

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

12:17 21.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться