Местный житель, расправившийся с питомцем, заявил, что он агрессивно себя вел и ранее задушил соседскую курицу.

В Выборгском районе Ленинградской области завели уголовное дело по факту жестокого убийства собаки. Тело животного без головы ранее нашли местные жители в поселке Первомайское.

По имеющейся информации, с собакой по кличке Найда расправился ее собственный хозяин. После задержания мужчина заявил, что решился на такой шаг, поскольку животное якобы задушило соседскую курицу и проявляло агрессию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

