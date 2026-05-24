Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал завершение масштабных ядерных учений России и Белоруссии, получивших название «учения Судного дня».

В маневрах приняли участие более 64 тысяч военнослужащих, включая подразделения РВСН, Тихоокеанского и Северного флотов, дальней авиации, а также части Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе учений были проведены пуски ракет «Синева» и «Ярс».

В интервью ЛенТВ24 парламентарий высказался о развитии российской ядерной триады и сигнале, адресованном мировому сообществу.

«Российская ядерная триада последовательно развивается. Очевидно, что ее элементы нуждаются в обновлении с учетом современного этапа развития науки и техники. Она должна быть в состоянии купировать те разнообразные вызовы, которые возникают перед страной. С этим аспектом наш военно-промышленный комплекс справляется очень хорошо, выпуская уникальные образцы вооружений», - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что ядерное оружие на протяжении десятилетий остается ключевым фактором стратегического сдерживания и не позволяет миру скатиться к масштабному конфликту.

Что касается послания внешним наблюдателям, то Перминов считает, что посыл предельно четкий. Президент обозначил, что Россия не стремится к гонке вооружений, а поддержание триады будет осуществляться на уровне необходимой достаточности.