Гатчина запустила первый маршрут в рамках программы промышленного туризма «Крутая локация».

«Гатчинский округ — территория с колоссальным потенциалом: мощные предприятия, крепкие агрохозяйства, исторические жемчужины, которые знают далеко за пределами области. А теперь все это богатство упаковано в единый, продуманный туристический продукт», - отметил губернатор Ленобласти.

За один день участники маршрута могут посетить четыре разных мира:

«СЭЗЭМ» — увидеть роботов на «умном» заводе, выпускающем электромоноблоки.

«Петрокон» — посмотреть, как делают алюминиевый профиль методом экструзии — детали для поездов, самолетов, медицинского оборудования.

Музей истории военной авиации — на месте первого военного аэродрома России можно увидеть модели самолетов, спускаемую космическую капсулу, а также попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе.

Приоратский дворец — единственный в стране землебитный дворец, окруженный парком в 150 гектаров.

Доступ на реальные производства в обычной жизни закрыт, но программа «Крутая локация» дает уникальные возможности узнать область с новой стороны. Маршрут рассчитан на широкую аудиторию: школьников и студентов, семьи с детьми, деловые делегации. Посещение заводов необходимо согласовывать заранее. Туроператоры уже формируют комплексные туры, подробности — на официальном сайте.