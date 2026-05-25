В Гатчине запустили первый маршрут промтуризма

Гатчина запустила первый маршрут в рамках программы промышленного туризма «Крутая локация».

«Гатчинский округ — территория с колоссальным потенциалом: мощные предприятия, крепкие агрохозяйства, исторические жемчужины, которые знают далеко за пределами области. А теперь все это богатство упаковано в единый, продуманный туристический продукт», - отметил губернатор Ленобласти.

Фото: t. me/drozdenko_au_lo

За один день участники маршрута могут посетить четыре разных мира:

  •  «СЭЗЭМ» — увидеть роботов на «умном» заводе, выпускающем электромоноблоки.

  •  «Петрокон» — посмотреть, как делают алюминиевый профиль методом экструзии — детали для поездов, самолетов, медицинского оборудования.

  • Музей истории военной авиации — на месте первого военного аэродрома России можно увидеть модели самолетов, спускаемую космическую капсулу, а также попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе.

  • Приоратский дворец — единственный в стране землебитный дворец, окруженный парком в 150 гектаров.

Доступ на реальные производства в обычной жизни закрыт, но программа «Крутая локация» дает уникальные возможности узнать область с новой стороны. Маршрут рассчитан на широкую аудиторию: школьников и студентов, семьи с детьми, деловые делегации. Посещение заводов необходимо согласовывать заранее. Туроператоры уже формируют комплексные туры, подробности — на официальном сайте.

промышленный туризм промтуризм Гатчина Ленобласть Александр Дрозденко
Новости Происшествия

Полиция нашла у дилера в холодильнике более 1,3 кг наркотиков

В Мурино полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.

В квартире задержанного в холодильнике найдены два полимерных контейнера с камнеобразным веществом общей массой 942,8 грамма и более 100 пакетиков, в которых содержалось порошкообразное и растительное вещество. Также изъяты электронные весы и упаковочный материал. Общий вес изъятого составил более 1300 граммов.

Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Экспертиза показала, что в одном из контейнеров хранилось синтетическое наркотическое средство массой 226,1 грамма. Остальные изъятые вещества также будут исследованы.

Оперативники установили, что подозреваемый занимался незаконным сбытом наркотиков контактным способом на территории Петербурга и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

наркотики полиция Ленобласть Мурино

