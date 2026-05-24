Главная / Новости / С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии

Новости Социум

С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии

С начала июня ряд категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии.

Прибавку получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, получатели первой группы инвалидности, а также те, кто подал заявление на перерасчет в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Для граждан, отметивших 80-летие в мае, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена ежемесячная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Общая сумма прибавки составит 10 998,55 рубля.

По словам Говырина, часть доплат Социальный фонд начислит автоматически. В некоторых случаях пенсионерам потребуется подать заявление и предоставить документы.

пенсионеры Пенсия
Россиянам назвали популярные схемы обмана в сфере ЖКХ

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о наиболее распространенных схемах обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По словам Соловьева, самой распространенной схемой за текущий месяц стало сообщение на почте или в мессенджере о задолженности от «Инфоцентра ЖКХ». В нем «должника» уведомляют о штрафе и просят перейти по ссылке, чтобы оплатить его.

Также в топ-пять вошли сообщения о якобы «уточнении личных данных жильцов», схема с установкой домофона, фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество, а также «онлайн-голосования» за какие-либо полезные дела для жильцов. Во всех перечисленных случаях злоумышленники пытаются заставить получателя перейти по присланной ими ссылке.

мошенники жкх Россия

