Правительство Ленобласти и группа «Евроинвест» подписали договор о комплексном развитии территории в деревне Скотное

Правительство Ленобласти и группа «Евроинвест» подписали договор о комплексном развитии территории в деревне Скотное

Проект предполагает создание во Всеволожском районе крупного массива индивидуального жилищного строительства, обеспеченного дорогами, инженерными сетями и объектами социальной инфраструктуры. 

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский назвал это соглашение важным шагом в наведении порядка в сфере индивидуального жилищного строительства.

«Мы уходим от ситуации, когда территория делится на участки, а дороги, сети, школа и детский сад остаются вопросом будущего. Формат КРТ позволяет сразу закрепить обязательства инвестора и региона: люди должны получать землю в понятной среде, с планировкой, инженерией и социальными объектами. Отдельная задача такого проекта — выполнение социальных обязательств перед льготными категориями и участниками СВО, для которых в рамках проекта выделили земельные участки. Поэтому здесь предусмотрена вся социальная нагрузка, которая должна работать на весь будущий посёлок», — подчеркнул Барановский.

Кроме того, в рамках инициативы предусмотрены земельные участки для льготных категорий граждан, включая участников специальной военной операции.

Дрозденко приглашает полюбоваться красотами Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал жителям региона хорошей недели.

В своем обращении он подчеркнул красоту природных мест в Ленинградской области, таких как озеро Вуокса, река Волхов, Онежское и Гусиное озера.

«Все это живописные и безмятежные места. Где от красоты природы сами собой рождаются мысли, о которых в городе даже не вспомнишь», - отметил губрнатор.

