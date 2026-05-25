В Ленинградской области прошёл первый корпоративный фестиваль баскетбола 3×3

В «Баскет-холле» Ленинградской области состоялся первый спортивный фестиваль корпоративного баскетбола в формате 3×3. В турнире приняли участие 32 команды, объединившие 150 игроков.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

За победу боролись коллективы из Светогорска, Сланцев, Тихвина, Волхова, Всеволожска, Гатчины и других городов 47-го региона. Участниками стали не только представители бизнеса, но и команды профильных комитетов и подведомственных учреждений администрации Ленинградской области.

Первое место на соревнованиях заняла команда Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Вторыми стали игроки «Полипластика». Третье место досталось Гатчинскому педагогическому колледжу.

«Здесь представлены и финансовые компании, и реальный бизнес, и небольшие производители. С новыми эмоциями участники вернутся на свои предприятия заряженными и будут вовлекать новых людей в коллективные занятия спортом», — отметил Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мищеряков.

Организаторами турнира выступили Лига корпоративного спорта Ленинградской области, комитет по физической культуре и спорту Ленобласти, а также Федерация баскетбола Ленинградской области.

Для души Новости Главное

Дрозденко приглашает полюбоваться красотами Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал жителям региона хорошей недели.

В своем обращении он подчеркнул красоту природных мест в Ленинградской области, таких как озеро Вуокса, река Волхов, Онежское и Гусиное озера.

«Все это живописные и безмятежные места. Где от красоты природы сами собой рождаются мысли, о которых в городе даже не вспомнишь», - отметил губрнатор.

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
25.05.2026

В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась
25.05.2026

В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую девушку
25.05.2026

