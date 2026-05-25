Главная / Новости / Четыре человека погибли в авариях в Ленинградской области за выходные

Новости Происшествия Главное

Четыре человека погибли в авариях в Ленинградской области за выходные

Еще 20 участников ДТП получили травмы.

За выходные в Ленинградской области произошло 266 аварий. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, есть погибшие и пострадавшие.

В результате 15 аварий травмы получили 20 человек, включая двоих детей. Еще четыре участника ДТП погибли.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 740 аварий, в которых пострадали 34 человека, включая пятерых несовершеннолетних. Погибших нет.

В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась
Накануне около девяти вечера в поселке Красава Тихвинского района Ленобласти произошло ДТП с участием несовершеннолетней на питбайке. По предварительн...
Фото на миниатюре: ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи» ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»/ Архив

Десятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Петербурге

По факту аварии полиция проводит проверку.

В Петербурге 10-летний ребенок попал в больницу после наезда автомобиля. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло 25 мая на Ленинском проспекте. Ребенок пересекал проезжую часть и попал под колеса «Шкоды». С места ЧП пострадавшего доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает другие обстоятельства аварии. 

Водитель "Порше" устроил массовую аварию в Петербурге
Владелец спорткара превысил скорость, двигаясь по Арсенальной набережной, и спровоцировал ДТП. Фото: МВД по СПб и ЛО В Петербурге полиция устанавливае...
