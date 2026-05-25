За выходные в Ленинградской области произошло 266 аварий. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, есть погибшие и пострадавшие.
В результате 15 аварий травмы получили 20 человек, включая двоих детей. Еще четыре участника ДТП погибли.
В Петербурге за тот же период зафиксировано 740 аварий, в которых пострадали 34 человека, включая пятерых несовершеннолетних. Погибших нет.
