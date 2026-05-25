Накануне около девяти вечера в поселке Красава Тихвинского района Ленобласти произошло ДТП с участием несовершеннолетней на питбайке.

По предварительным данным, 14-летняя девочка на питбайке наехала на трехлетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. Родители ребенка были рядом. Девочка скрылась с места аварии. Пострадавшего малыша госпитализировали с травмами средней тяжести, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полиция быстро отыскала несовершеннолетнюю байкершу, после беседы ее вернули родителям. Питбайк изъят. Проверка по факту аварии продолжается.