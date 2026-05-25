Если долго не забирать деньги с вклада, средства с них могут аннулироваться, предупредил эксперт.

Владельцы «спящих» банковских вкладов рискуют лишиться средств, если не забирают их годами. Об этом в беседе с «Прайм» рассказал управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.

По словам эксперта, банк при длительном отсутствии операций может начать списывать комиссии со счета. В результате баланс вклада со временем будет аннулирован.

Если же владелец вклада умер, а наследники так и не оформили на него свои права в течение полугода, средства на счете признаются выморочными. Это значит, что они перейдут государству.