Турнир собрал более 150 сильнейших спортсменов из 14 регионов страны.

Честь Ленинградской области в мужском парном разряде защищал Егор Смирнов из Гатчины. В паре с представителем Московской области он занял третье место, принеся региону бронзовую награду.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил спортсмена с успешным выступлением.

«Принимать Кубок России по бадминтону — это серьёзный шаг для развития спорта в Ленинградской области. Поздравляю Егора с призовым местом! Желаю покорения новых вершин», — отметил глава региона.

