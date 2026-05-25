Кубок России по бадминтону впервые прошёл в Гатчине

Новости Спорт

Кубок России по бадминтону впервые прошёл в Гатчине

Турнир собрал более 150 сильнейших спортсменов из 14 регионов страны. 

Фото: правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Честь Ленинградской области в мужском парном разряде защищал Егор Смирнов из Гатчины. В паре с представителем Московской области он занял третье место, принеся региону бронзовую награду.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил спортсмена с успешным выступлением.

«Принимать Кубок России по бадминтону — это серьёзный шаг для развития спорта в Ленинградской области. Поздравляю Егора с призовым местом! Желаю покорения новых вершин», — отметил глава региона.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Новости Социум

Жителей Волхова предупредили об отключении воды 26 мая

Перебои в водоснабжении ожидаются в ночное время суток. 

В ночь на 26 мая в городе Волхове Ленинградской области проведут ремонт на водоочистных сооружениях. В связи с этим с полуночи до 4:00 часов будет приостановлено водоснабжение, сообщает «Леноблводоканал».

«На время работ для жителей осуществляется подвоз воды по требованию. Оставить заявку и уточнить оперативную информацию по ходу работ можно по круглосуточному номеру ситуационного центра »Леноблводоканала«: 8(812)409-00-01», — сообщили на предприятии.

