В Приоратском парке Гатчины 13 июня открывается сезон кинофестиваля «Лето.Парк.Кино.».

В течение всего лета по субботам гостей ждут показы советских и современных фильмов, мультфильмов, а также музыкальные выступления. Вход на все мероприятия будет бесплатным.

Новый сезон кинопоказов под открытым небом порадует зрителей насыщенной программой. В день открытия в 16:00 начнется показ семейной картины «Горыныч», а в 18:00 перед зрителями выступит певица Вера Егорова. Завершит вечер показ фильма «Первый на Олимпе» в 19:30.