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В Гатчине стартует летний кинофестиваль под открытым небом

В Приоратском парке Гатчины 13 июня открывается сезон кинофестиваля «Лето.Парк.Кино.».

В течение всего лета по субботам гостей ждут показы советских и современных фильмов, мультфильмов, а также музыкальные выступления. Вход на все мероприятия будет бесплатным.

В Гатчине стартует летний кинофестиваль под открытым небом - В течение всего лета по субботам гостей ждут показы советских и современных фильмов, мультфильмов, а
Фото: Парковое агентство, ВК

Новый сезон кинопоказов под открытым небом порадует зрителей насыщенной программой. В день открытия в 16:00 начнется показ семейной картины «Горыныч», а в 18:00 перед зрителями выступит певица Вера Егорова. Завершит вечер показ фильма «Первый на Олимпе» в 19:30.

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Теги

Лето.Парк.Кино. кинофестиваль Гатчина Ленобласть кино
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Тысячи транзакций в сутки: СК и ФСБ задержали 24 человека по делу о финансировании онлайн-казино

ФСБ вместе с СК РФ пресекла деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино.

Тысячи транзакций в сутки: СК и ФСБ задержали 24 человека по делу о финансировании онлайн-казино - Размер незаконного дохода подсчитывается.
Скрин видео: ЦОС ФСБ России

Задержаны 24 человека, еще восемь объявлены в розыск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко.  Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. У задержанных изъяли деньги, предметы роскоши и дорогостоящие машины. На все имущество подозреваемых наложен арест, в отношении них уже избраны меры пресечения.

По данным СК и ФСБ, члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в нескольких онлайн-казино с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Ежедневно осуществлялись тысячи транзакций. Размер незаконного дохода подсчитывается.

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Теги

Россия фсб СК РФ онлайн-казино

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