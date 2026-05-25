Ленобласть ввела новую меру поддержки бизнеса, трудоустраивающего участников СВО с инвалидностью

Предприятия, которые трудоустраивают участников специальной военной операции с инвалидностью, смогут получить компенсацию в размере 75 процентов расходов на наём для них жилья.

Об этом на еженедельном аппаратном совещании сообщила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Юлия Косарева. Фактически это возврат 21 тысячи рублей за каждого принятого на работу сотрудника в течение шести месяцев. Как отметила Юлия Косарева, создание условий для социальной адаптации и возвращения участников СВО к мирной жизни является приоритетом в работе ведомства.

«Важно, чтобы работодатели активнее включали в свои коллективы защитников Отечества», — подчеркнула Косарева.

Новая мера призвана не только стимулировать трудовую занятость ветеранов, но и решить их жилищный вопрос на период работы.

Отключения электричества пройдут в Ленобласти на этой неделе: график

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на этой неделе.

В Ленинградской области до конца этой недели ожидаются плановые работы на электросетях. С 25 по 31 мая в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

