В деревне Лиственка Бокситогорского района завершились срочные реставрационные работы на старинной церкви XVII века.

Специалисты Международного центра реставрации установили на здании временную крышу, чтобы защитить его от осадков до начала будущего капитального ремонта.

Автор проекта Виктор Попов совместно с настоятелем храма отцом Геннадием проверил качество выполненных работ. В ходе выезда специалисты также оценили состояние двух старых часовен, расположенных в соседних населённых пунктах.

Церковь Рождества Богородицы была построена в 1599 году, а в 1720 году ее перестроили. В 1932 году церковь закрыли, но в 1992 году она вновь начала действовать.