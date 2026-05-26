В медицинских учреждениях Ленинградской области состоялся День здоровья, посвящённый женскому здоровью, в рамках которого для отцов был организован приём уролога, для детей — педиатра. Пока родители находились на приёме, дети могли посещать творческие мастер-классы.

Участницы акции могли пройти маммографию, ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза, электрокардиограмму, а также осмотр терапевта и узких специалистов: акушера-гинеколога, невролога, офтальмолога, эндокринолога, хирурга и оториноларинголога.

Ход акции в Выборгской городской поликлинике проинспектировали председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Толстова. Александр Жарков отметил, что проект пользуется растущим спросом. В минувшие выходные, когда прошёл второй этап акции в этом году, обследования и консультации получили 660 человек: 608 мам, 33 папы и 19 детей.