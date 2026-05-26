Ветеран спорта из Кингисеппа завоевал золото на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Ветеран спорта из Кингисеппа завоевал золото на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

В подмосковном Долгопрудном прошел открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу.

Фото: администрация Кингисеппского района

Среди участников соревнований был ветеран спорта из Кингисеппа в Ленобласти — Анатолий Патрино, который успешно выступил и завоевал золотую медаль в упражнении «жим лежа». Спортсмен выступал в однослойной экипировке в весовой категории 90 кг и возрастной группе «Мастера 75–79 лет». Он уверенно взял вес 95 кг и установил личный рекорд.

Сейчас Анатолий Патрино готовится к Кубку Мира по пауэрлифтингу, который состоится в июне в Петербурге.

пауэрлифтинг чемпионат европы спорт Кингисепп Ленобласть
Новости Социум

В больницах Ленинградской области прошёл День здоровья для мам

В медицинских учреждениях Ленинградской области состоялся День здоровья, посвящённый женскому здоровью, в рамках которого для отцов был организован приём уролога, для детей — педиатра. Пока родители находились на приёме, дети могли посещать творческие мастер-классы.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Участницы акции могли пройти маммографию, ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза, электрокардиограмму, а также осмотр терапевта и узких специалистов: акушера-гинеколога, невролога, офтальмолога, эндокринолога, хирурга и оториноларинголога.

Ход акции в Выборгской городской поликлинике проинспектировали председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Толстова. Александр Жарков отметил, что проект пользуется растущим спросом. В минувшие выходные, когда прошёл второй этап акции в этом году, обследования и консультации получили 660 человек: 608 мам, 33 папы и 19 детей.

«Хочу отметить, что с ростом популярности проекта к мамам стали присоединяться многодетные отцы, отцы-одиночки и отцы детей-инвалидов. Мы этому только рады. Это всегда импульс для совершенствования наших проектов, которые помогают привлечь жителей Ленобласти к заботе о своём здоровье», — подчеркнул Жарков.

Ленобласть Александр Жарков

