Выборгский пилот Виталий Петров победил в 12-часовой гонке на выносливость в Москве

Новости Спорт

Выборгский пилот Виталий Петров победил в 12-часовой гонке на выносливость в Москве

На трассе Moscow Raceway 23 мая прошла первая 12-часовая гонка нового сезона марафонской серии СМП РСКГ Эндуранс.

В гонке участвовало 14 машин разных классов, из них до финиша добралось 12.
Фото: Общественная организация «СК «Фаворит»

Экипаж, в состав которого вошли Виталий Петров из Выборга, Сергей Сироткин и Александр Смоляр, уверенно провел всю дистанцию и финишировал первым. Спортсмены выступали на российском спортпрототипе BR03. Экипаж преодолел 427 кругов. Отставание финишировавшей последней машины составило 96 кругов.

Заезд начался в 11:00 по московскому времени и завершился в 23:00. В гонке участвовало 14 машин разных классов, из них до финиша добралось 12.

