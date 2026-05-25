На трассе Moscow Raceway 23 мая прошла первая 12-часовая гонка нового сезона марафонской серии СМП РСКГ Эндуранс.

Экипаж, в состав которого вошли Виталий Петров из Выборга, Сергей Сироткин и Александр Смоляр, уверенно провел всю дистанцию и финишировал первым. Спортсмены выступали на российском спортпрототипе BR03. Экипаж преодолел 427 кругов. Отставание финишировавшей последней машины составило 96 кругов.

Заезд начался в 11:00 по московскому времени и завершился в 23:00. В гонке участвовало 14 машин разных классов, из них до финиша добралось 12.