В Приозерском и Выборгском районах пройдут этапы международной шоссейной многодневной велогонки «Золото Ладоги 2026». На время проведения соревнований будет временно прекращено движение транспорта на некоторых региональных дорогах.

27 мая в Приозерском районе с 09:30 до 16:30 ограничения введут на следующих участках дорог:

Пески – Сосново – Подгорье (км 45+630 – км 49+321, вдоль Мичуринского).

Подъезд к дер. Бережок (км 0+000 – км 3+978).

Котово – Мичуринское (км 9+033 – км 14+280, от поворота на Кучерово до Мичуринского).

Для объезда будут доступны дороги: «Подъезд к деревне Ягодное», «Подъезд к деревне Пчелино», «Подъезд к деревне Красноозерное», «Пески – Сосново – Подгорье», а также федеральная трасса А-121 «Сортавала».

Вам будет интересно Отключения электричества пройдут в Ленобласти на этой неделе: график Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на этой неделе. В Ленинградской области до конца этой недели ожидаются плановые работы...

29 мая в Выборгском районе с 08:30 до 15:15 движение временно ограничат на следующих дорогах:

Красносельское – Правдино (км 0+000 – км 12+726, через Правдино и до пересечения с Пески – Сосново – Подгорье).

Пески – Сосново – Подгорье (км 66+000 – км 71+631, в районе Подгорья).

Огоньки – Стрельцово – Толоконниково (км 37+654 – км 50+523, от Подгорья до Красносельского).

Объезд организуют по дорогам: Рощино – Цвелодубово, Подъезд к ст. Лейпясуо, Среднегорье – Топольки, подъезд к деревне Пчелино, подъезд к деревне Красноозерное, а также федеральной трассе А-181 «Скандинавия».