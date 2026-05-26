В Ленобласти ограничат движение из-за велогонки «Золото Ладоги 2026»

В Приозерском и Выборгском районах пройдут этапы международной шоссейной многодневной велогонки «Золото Ладоги 2026». На время проведения соревнований будет временно прекращено движение транспорта на некоторых региональных дорогах.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

27 мая в Приозерском районе с 09:30 до 16:30 ограничения введут на следующих участках дорог:

  • Пески – Сосново – Подгорье (км 45+630 – км 49+321, вдоль Мичуринского).

  • Подъезд к дер. Бережок (км 0+000 – км 3+978).

  • Котово – Мичуринское (км 9+033 – км 14+280, от поворота на Кучерово до Мичуринского).

Для объезда будут доступны дороги: «Подъезд к деревне Ягодное», «Подъезд к деревне Пчелино», «Подъезд к деревне Красноозерное», «Пески – Сосново – Подгорье», а также федеральная трасса А-121 «Сортавала».

29 мая в Выборгском районе с 08:30 до 15:15 движение временно ограничат на следующих дорогах:

  • Красносельское – Правдино (км 0+000 – км 12+726, через Правдино и до пересечения с Пески – Сосново – Подгорье).

  • Пески – Сосново – Подгорье (км 66+000 – км 71+631, в районе Подгорья).

  • Огоньки – Стрельцово – Толоконниково (км 37+654 – км 50+523, от Подгорья до Красносельского).

Объезд организуют по дорогам: Рощино – Цвелодубово, Подъезд к ст. Лейпясуо, Среднегорье – Топольки, подъезд к деревне Пчелино, подъезд к деревне Красноозерное, а также федеральной трассе А-181 «Скандинавия».

Новости Социум

В Светогорске открыли памятник герою-пограничнику Андрею Коробицыну

В Светогорске в Выборгском районе Ленобласти состоялось торжественное открытие памятника пограничнику Андрею Коробицыну.

Фото: администрация Выборгского района Ленобласти

Памятник установлен на пришкольной территории. В церемонии приняли участие сотрудники и ветераны пограничной службы, представители власти, школьники и жители района.

Андрей Коробицын совершил подвиг 21 октября 1927 года на советско-финляндской границе. Молодой пограничник в одиночку противостоял вооруженной банде, которая планировала диверсию в Ленинграде. В бою Андрей Коробицын получил смертельное ранение. Он похоронен на горе Героев Сестрорецкого кладбища.

Участники церемонии возложили цветы к новому памятнику и почтили память всех героев-пограничников минутой молчания.

