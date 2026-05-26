В больницах Ленинградской области прошёл День здоровья для мам

В медицинских учреждениях Ленинградской области состоялся День здоровья, посвящённый женскому здоровью, в рамках которого для отцов был организован приём уролога, для детей — педиатра. Пока родители находились на приёме, дети могли посещать творческие мастер-классы.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Участницы акции могли пройти маммографию, ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза, электрокардиограмму, а также осмотр терапевта и узких специалистов: акушера-гинеколога, невролога, офтальмолога, эндокринолога, хирурга и оториноларинголога.

Ход акции в Выборгской городской поликлинике проинспектировали председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Толстова. Александр Жарков отметил, что проект пользуется растущим спросом. В минувшие выходные, когда прошёл второй этап акции в этом году, обследования и консультации получили 660 человек: 608 мам, 33 папы и 19 детей.

«Хочу отметить, что с ростом популярности проекта к мамам стали присоединяться многодетные отцы, отцы-одиночки и отцы детей-инвалидов. Мы этому только рады. Это всегда импульс для совершенствования наших проектов, которые помогают привлечь жителей Ленобласти к заботе о своём здоровье», — подчеркнул Жарков.

Ленобласть Александр Жарков
ФСБ: Киев пытался ввезти более 500 взрывных устройств в Россию для терактов

Федеральная служба безопасности совместно с белорусскими спецслужбами предотвратила попытку ввоза киевским режимом в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

Скрин видео (архив): пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО.

«Пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов», — сказал Бортников на заседании СОРБ государств- участников СНГ.

По словам главы ФСБ, «имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно».

фсб Россия теракт Киев

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
В Социальный кодекс Ленобласти внесены новые меры поддержки многодетных семей

