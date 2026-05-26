Авиакомпания Emirates увеличит число прямых рейсов в Петербург и в РФ в целом в преддверии летнего сезона, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

С июня перевозчик запланировал три рейса в неделю по маршруту Дубай — Санкт-Петербург — Дубай. С июля самолеты в Северную столицу будут вылетать ежедневно. Время в полете составит 7 часов 10 минут.

По маршруту Дубай — Москва — Дубай с 1 июня будут выполняться два ежедневных рейса, а с июля — уже три рейса в день.

Расширение маршрутной сети связано с преддверием летнего туристического сезона.