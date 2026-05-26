Новости Социум

С июля прямые рейсы из Дубая в Петербург станут ежедневными

Авиакомпания Emirates увеличит число прямых рейсов в Петербург и в РФ в целом в преддверии летнего сезона, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

С июня перевозчик запланировал три рейса в неделю по маршруту Дубай — Санкт-Петербург — Дубай. С июля самолеты в Северную столицу будут вылетать ежедневно. Время в полете составит 7 часов 10 минут.

По маршруту Дубай — Москва — Дубай с 1 июня будут выполняться два ежедневных рейса, а с июля — уже три рейса в день.

Расширение маршрутной сети связано с преддверием летнего туристического сезона.

Новости Социум Главное

В РКН опровергли сообщения о сборе личных IP-адресов россиян

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не получает такие данные от операторов.

Роскомнадзор опроверг информацию о якобы сборе данных, позволяющих идентифицировать конкретных граждан по их IP-адресам.

В беседе с изданием «Ведомости» представители РКН напомнили, что в России действует приказ №51 от 28 февраля 2025 года. Согласно документу, операторы связи обязаны передавать в Роскомнадзор информацию об IP-адресах, которые назначаются техническому оборудованию, используемому в их сетях.

При этом в ведомстве подчеркнули, что эти сведения носят технический характер и не позволяют соотнести конкретный IP-адрес с конкретным пользователем. 

Ранее СМИ утверждали, что операторы, не передающие ведомству сведения об IP-адресах пользователей, начали сталкиваться с санкциями

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
