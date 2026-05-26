С начала июня автобусный маршрут №689 «д. Малое Забородье — Петергоф» будет продлен.

Теперь автобус будет следовать от начального пункта по действующей трассе до железнодорожной станции Старый Петергоф, а затем до нового конечного остановочного пункта «Заячий Ремиз».

В связи с изменением маршрута скорректировано и расписание движения:

от д. Малое Забородье (начальный пункт): по будням и выходным дням — 06:21, 07:41, 18:05, 19:17.

от территории «Заячий Ремиз» (конечный пункт): по будням — 05:45, 07:05, 17:20, 18:41, 19:53; по выходным дням — 05:45, 07:05, 17:20, 18:41.

Пожалуйста, учитывайте новую информацию при планировании поездок.