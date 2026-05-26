Автобусный маршрут №689, связывающий Малое Забородье и Петергоф, будет продлен

Новости Социум

Автобусный маршрут №689, связывающий Малое Забородье и Петергоф, будет продлен

С начала июня автобусный маршрут №689 «д. Малое Забородье — Петергоф» будет продлен.

С начала июня автобусный маршрут №689 «д. Малое Забородье — Петергоф» будет продлен.

Теперь автобус будет следовать от начального пункта по действующей трассе до железнодорожной станции Старый Петергоф, а затем до нового конечного остановочного пункта «Заячий Ремиз».

В связи с изменением маршрута скорректировано и расписание движения:

  • от д. Малое Забородье (начальный пункт): по будням и выходным дням — 06:21, 07:41, 18:05, 19:17.

  • от территории «Заячий Ремиз» (конечный пункт): по будням — 05:45, 07:05, 17:20, 18:41, 19:53; по выходным дням — 05:45, 07:05, 17:20, 18:41.

Пожалуйста, учитывайте новую информацию при планировании поездок.

С 1 июня изменится маршрут автобуса №653 из Лаголово в Ломоносов
С 1 июня изменится маршрут автобуса №653 «Лаголово — Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум». Фото: комтранс Ленобласти. Теперь автобусы после Ломоносов...
Новости Происшествия

Два автомобиля загорелись после аварии на трассе "Сортавала"

Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков. 

Два автомобиля загорелись после аварии на трассе "Сортавала"
Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское/ ВК

Серьезная авария произошла на трассе «Сортавала» 26 мая. После столкновения два автомобиля загорелись, передает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

По информации экстренной службы, в 11 часов дня на 16-м километре дороги столкнулись два транспортных средства, одно из которых было грузовым. Затем на месте ЧП начался пожар.

«К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пожар ликвидирован. В результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи», — указано в сообщении.

Водитель "Порше" устроил массовую аварию в Петербурге
Владелец спорткара превысил скорость, двигаясь по Арсенальной набережной, и спровоцировал ДТП. Фото: МВД по СПб и ЛО В Петербурге полиция устанавливае...
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Отключения электричества пройдут в Ленобласти на этой неделе: график
