weather 15.3°
$ 71.67
83.30

Главная / Новости / Мощнейшие вспышки на Солнце пройдут во вторник и среду: быть магнитным бурям

Новости Социум

Мощнейшие вспышки на Солнце пройдут во вторник и среду: быть магнитным бурям

Обычно подобные явления провоцируют геомагнитный шторм.

Магнитные бури могут накрыть Землю на этой неделе в результате мощных вспышек на Солнце. 

По прогнозу Института прикладной геофизики, выбросы высшего класса X на звезде ожидаются во вторник и среду, 26 и 27 мая. Обычно подобные вспышки оборачиваются магнитными бурями.

Информацию о вспышках также подтверждает Лаборатори ИКИ РАН. Эксперты отмечают, что источником взрыва стала группа пятен 4436, из-за чего в «окрестностях планеты сейчас происходит радиационный шторм».

Вам будет интересно
В Петербурге пресекли ввоз 175 тонн зараженного арахиса
В крупной партии продукции нашли опасного вредителя. Сотрудники Россельхознадзора по СЗФО пресекли ввоз в 175 тонн зараженного арахиса в Петербург. В...
21.05.2026
280

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Вспышка на Солнце магнитные бури
Новости Социум

В Ленобласти прошло заседание антинаркотической комиссии

В ходе заседания было отмечено снижение показателей наркозависимости в регионе.

В первом квартале 2026 года в Ленинградской области зафиксирована положительная динамика. Число пациентов с наркологическими диагнозами и количество профильных госпитализаций заметно сократилось. Итоги работы по борьбе с потреблением запрещенных веществ были подведены на заседании антинаркотической комиссии Ленинградской области под председательством вице-губернатора по безопасности Ярослава Серова.

Согласно озвученным данным, число лиц с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» снизилось на 4%, а количество госпитализаций пациентов с наркозависимостью сократилось на 12%. Особенно заметен прогресс в Бокситогорском районе, где уровень зарегистрированных наркопреступлений упал на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе обсуждения участники заседания подчеркнули важность доступности медицинской помощи. На сегодняшний день в регионе функционируют два специализированных диспансера на 313 койко-мест, а также сеть из 22 наркологических кабинетов. Помимо лечебной базы, в Ленобласти уделяют внимание развитию системы реабилитации и профилактики при участии социально ориентированных НКО. В 2025 году в СМИ было размещено около 4 тысяч материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни.

«Комплексная работа органов власти, медицинских учреждений, правоохранительных структур и общественных организаций направлена на дальнейшее укрепление общественного здоровья в Ленинградской области.», - отметили в антинаркотической комиссии.

Вам будет интересно
В больницах Ленинградской области прошёл День здоровья для мам
В медицинских учреждениях Ленинградской области состоялся День здоровья, посвящённый женскому здоровью, в рамках которого для отцов был организован пр...
26.05.2026
138

Теги

Ленобласть

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

Отключения электричества пройдут в Ленобласти на этой неделе: график
Отключения электричества пройдут в Ленобласти на этой неделе: график

21:17 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться