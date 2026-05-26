В Рособрнадзоре рассказали, что можно взять школьникам с собой на ЕГЭ-2026

В Рособрнадзоре рассказали, что можно взять школьникам с собой на ЕГЭ-2026

В ведомстве перечислили предметы, которые могут лежать у выпускников на столах по время экзаменов.

Рособрнадзор утвердил список разрешенных предметов для участников ЕГЭ-2026. Информация об этом появилась в обновленном постановлении ведомства, пишет РИА Новости.

На рабочем столе выпускника во время экзамена могут находиться исключительно экзаменационные материалы и выданные организаторами черновики. Также участникам разрешено иметь при себе черную гелевую ручку, лекарства, воду и перекус. При этом упаковка продуктов не должна создавать лишнего шума или мешать другим участникам процесса.

Для профильных предметов предусмотрен расширенный набор предсметров в зависимости от сдаваемой дисциплины. На экзамены по биологии, химии и географии разрешен непрограммируемый калькулятор, а на математику и физику можно принести линейку без справочной информации.

Кроме того, участникам предоставят дополнительные материалы в зависимости от предмета: орфографические словари (литература), компьютеры с ПО (информатика), оборудование для аудирования (иностранные языки), а также справочные пособия по географии и химии (карты, таблица Менделеева, таблица растворимости и ряд напряжений металлов).

В России готовят государственный учебник по физкультуре для школ
Министерство просвещения России работает над созданием государственного учебника по физической культуре. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кра...
В Ленобласти прошло заседание антинаркотической комиссии

В ходе заседания было отмечено снижение показателей наркозависимости в регионе.

В первом квартале 2026 года в Ленинградской области зафиксирована положительная динамика. Число пациентов с наркологическими диагнозами и количество профильных госпитализаций заметно сократилось. Итоги работы по борьбе с потреблением запрещенных веществ были подведены на заседании антинаркотической комиссии Ленинградской области под председательством вице-губернатора по безопасности Ярослава Серова.

Согласно озвученным данным, число лиц с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» снизилось на 4%, а количество госпитализаций пациентов с наркозависимостью сократилось на 12%. Особенно заметен прогресс в Бокситогорском районе, где уровень зарегистрированных наркопреступлений упал на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе обсуждения участники заседания подчеркнули важность доступности медицинской помощи. На сегодняшний день в регионе функционируют два специализированных диспансера на 313 койко-мест, а также сеть из 22 наркологических кабинетов. Помимо лечебной базы, в Ленобласти уделяют внимание развитию системы реабилитации и профилактики при участии социально ориентированных НКО. В 2025 году в СМИ было размещено около 4 тысяч материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни.

«Комплексная работа органов власти, медицинских учреждений, правоохранительных структур и общественных организаций направлена на дальнейшее укрепление общественного здоровья в Ленинградской области.», - отметили в антинаркотической комиссии.

В больницах Ленинградской области прошёл День здоровья для мам
В медицинских учреждениях Ленинградской области состоялся День здоровья, посвящённый женскому здоровью, в рамках которого для отцов был организован пр...
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
12:06 25.05.2026
12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
08:27 25.05.2026
08:27 25.05.2026

Отключения электричества пройдут в Ленобласти на этой неделе: график
21:17 25.05.2026
21:17 25.05.2026

