Рособрнадзор утвердил список разрешенных предметов для участников ЕГЭ-2026. Информация об этом появилась в обновленном постановлении ведомства, пишет РИА Новости.

На рабочем столе выпускника во время экзамена могут находиться исключительно экзаменационные материалы и выданные организаторами черновики. Также участникам разрешено иметь при себе черную гелевую ручку, лекарства, воду и перекус. При этом упаковка продуктов не должна создавать лишнего шума или мешать другим участникам процесса.

Для профильных предметов предусмотрен расширенный набор предсметров в зависимости от сдаваемой дисциплины. На экзамены по биологии, химии и географии разрешен непрограммируемый калькулятор, а на математику и физику можно принести линейку без справочной информации.

Кроме того, участникам предоставят дополнительные материалы в зависимости от предмета: орфографические словари (литература), компьютеры с ПО (информатика), оборудование для аудирования (иностранные языки), а также справочные пособия по географии и химии (карты, таблица Менделеева, таблица растворимости и ряд напряжений металлов).