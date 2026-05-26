Совместные учения «Лагуна 2026» прошли 20 и 21 мая.
В Ленинградской области силовые ведомства провели учения «Лагуна 2026» по противодействию террористическим угрозам на морском транспорте. Как сообщает Оперативный штаб по 47-му региону, соответствующие мероприятия состоялись 20 и 21 мая 2026 года в акватории Финского залива.
В учениях были задействованы представители силовых ведомств, правоохранительных органов и спецслужб 47-го региона.
«Цель учения — взаимодействие региональных структур по пресечению диверсионно-террористического акта на борту иностранного судна. Анализ результатов учения показал готовность сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по пресечению преступлений террористической направленности», — сообщили в Оперштабе.
На режим судоходства в Финском заливе учения не повлияли.
