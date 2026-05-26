Новости / ФСБ: Киев пытался ввезти более 500 взрывных устройств в Россию для терактов

Новости Происшествия

ФСБ: Киев пытался ввезти более 500 взрывных устройств в Россию для терактов

Федеральная служба безопасности совместно с белорусскими спецслужбами предотвратила попытку ввоза киевским режимом в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

Скрин видео (архив): пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО.

«Пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов», — сказал Бортников на заседании СОРБ государств- участников СНГ.

По словам главы ФСБ, «имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно».

В порту Усть-Луга предотвратили теракт
Спецслужбы предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленинградской области, куда из Бельгии прибыл заминированный газовоз «Аррхениус», сообщает ФСБ. Скри...
25.05.2026
365

фсб Россия теракт Киев
Новости Социум

Более 200 семей получили помощь в Семейном МФЦ Гатчины с начала 2026 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала 2026 года в Семейном многофункциональном центре Гатчины помощь получили уже более 200 семей.

В учреждение обращаются за консультацией юриста и психолога, при возникновении сложных семейных и имущественных споров, а также за поддержкой одиноких мам.

При МФЦ работают детские кружки и проходят психологические тренинги. Кроме того, действует пункт проката детского инвентаря, где доступно более 40 видов предметов — от прикармливателей и прыгунков до коляски для двойни. Совсем скоро в центре откроется клуб «Территория отцов». Как отметил Александр Дрозденко, тема формирования культуры отцовства и вовлечения мужчин в воспитание детей является очень актуальной.

Семейные МФЦ - это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации - психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.

Семейные МФЦ были открыты в Гатчинском, Тихвинском, Сланцевском, Кировском и Выборгском районах. В них по принципу «одного окна» оказывают широкий спектр социальных услуг и комплексную поддержку семьям, в том числе тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Александр Дрозденко Гатчина Семейный МФЦ

