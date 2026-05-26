Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 13,41 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 35 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 603-633 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, выправка Г-образных опор.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 470-471 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения выборочно;

км 480-440 ограничение скорости движения в направлении г. Тихвин с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения выборочно.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 114 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 65-101, 159-195 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка трещин в а/б покрытии.

А-181 «Магистральная»:

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 4-10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 24-25 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замер колейности на а/б покрытии;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 71-70, км 46-45 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 125-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, обработка нежелательной растительности химикатами (борщевик);

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 2-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, поливка деформационных швов гидроизоляции;

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочинах и откосах;

км 57-99-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса с 08:00 до 17:00, мойка разделительной полосы;

км 57-99-57ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

км 26-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).;

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах;

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00 до 17:00, мех. очистка краевой.