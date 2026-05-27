В связи с празднованием Дня города и мусульманского праздника Курбан-байрам в Петербурге 27 мая будут введены ограничения движения транспорта.

Согласно сообщению городского комитета по транспорту, с полуночи до 09:00 запрещена остановка на участке Московского проспекта от Фонтанки до Садовой, а также в Конном переулке. С 04:00 до 09:00 закрыты несколько участков Московского проспекта, Конного и Крестьянского переулков, Кронверкский проспект, Репищеву улицу и Привокзальную площадь.

Кроме того, с 08:00 до 11:00, во время церемонии возложения цветов к Медному всаднику, будет перекрыто движение по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади.

Также ограничения связаны с проведением гала-концерта «Классика на Дворцовой». До 30 мая запрещена остановка в проезде от Певческого моста до Дворцовой площади, а 29 мая будет полностью перекрыто движение в этом проезде, на Дворцовой площади и на Миллионной улице.