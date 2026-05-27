Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей Петербурга с Днем основания города.
В своем обращении глава региона выразил теплые пожелания и подчеркнул, что этот праздник одинаково дорог как жителям Северной столицы, так и жителям Ленобласти.
«Рожденный мужеством, талантом и непреклонной волей наших предков Санкт-Петербург был и остается одним из важнейших символов великой истории России, которая продолжается и сегодня в современных проектах, научных открытиях и смелых инициативах», - говорится в поздравлении.
Губернатор пожелал петербуржцам хорошего настроения, благополучия и дальнейшего процветания Северной столицы.