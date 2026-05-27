В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги. Это данные компании по итогам апреля 2026 года.

Около 60% потребителей по-прежнему получают бумажные платежные документы.

Однако использование цифровых сервисов становится все более популярным среди жителей региона, отметили в организации. Через личный кабинет ЕИРЦ ЛО можно оперативно получать квитанции, передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ и направлять обращения специалистам. Сервис доступен как на сайте компании, так и в мобильном приложении.

Специалисты ЕИРЦ ЛО напоминают о необходимости своевременно передавать показания приборов учета — до 25 числа каждого месяца. Также жителям региона рекомендуется следить за сроками поверки счетчиков, чтобы избежать расчетов по нормативу и связанных с этим дополнительных расходов.