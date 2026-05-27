В России из перечня товаров для параллельного импорта исключили Samsung, HP, Asus, Braun и Oral-B

В России из перечня товаров для параллельного импорта исключили Samsung, HP, Asus, Braun и Oral-B

В России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к ввозу через параллельный импорт.

Согласно обновленному перечню, из списка товаров для параллельного импорта исключили несколько позиций компьютерной техники и накопителей брендов Acer, Asus, HP, IBM, Intel, Samsung, Kingston, Toshiba, SanDisk и других. Также пропали товары для личной гигиены Oral-B (зубные щетки и принадлежности), BIOREPAIR, Braun (электробритвы и мелкая бытовая техника). Кроме того, были исключены и несколько парфюмерных брендов: Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие.

В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России «есть достаточно аналогов». В министерстве рассчитывают, что такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию.

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

