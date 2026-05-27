В России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к ввозу через параллельный импорт.
Согласно обновленному перечню, из списка товаров для параллельного импорта исключили несколько позиций компьютерной техники и накопителей брендов Acer, Asus, HP, IBM, Intel, Samsung, Kingston, Toshiba, SanDisk и других. Также пропали товары для личной гигиены Oral-B (зубные щетки и принадлежности), BIOREPAIR, Braun (электробритвы и мелкая бытовая техника). Кроме того, были исключены и несколько парфюмерных брендов: Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие.
В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России «есть достаточно аналогов». В министерстве рассчитывают, что такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию.