Платежные системы Mastercard и Visa должны окончательно уйти из России. Об этом в беседе с РИА Новости заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
«Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», — подчеркнула она.
Бакина также отметила, что доля международных платежных систем на российском рынке сегодня составляет меньше 17%.
