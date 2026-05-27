Чаще всего таких насекомых можно встретить в южных регионах страны.
Комары-переносчики тропических лихорадок обитают в Волгоградской области, Краснодарском крае, а также в регионах Кавказа. Об этом РИА Новости заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Пока что их малочисленное количество, большой угрозы российскому населению они не приносят», — отметил врач.
По словам специалиста, комары в России могут быть переносчиками лихорадки денге, Западного Нила, малярии и ряда другие заболеваний.
