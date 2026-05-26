Клещи, в том числе обитающие в Ленинградской области, могут быть переносчиками еще трех опасных вирусов.

У клещей, обитающих в регионах Северо-Западного федерального округа, нашли три вируса, ранее открытых в Китае и Японии. В частности, паразиты могут быть переносчиками вирусов Бейджи и Мукава, а также вариацию вируса «Лесное». Материалы исследования были опубликованы в Scientific Reports.

Открытие сделали исследователи из Петербурга и Екатеринбурга. Специалисты провели расшифровку последовательности генетического материала 42 клещей, ранее пойманных в Ленинградской, Псковской, Архангельской областях, Петербурге и Республике Карелия.

Собранные анализы показали, что некоторые особи были переносчиками трех вирусов. Наибольшую опасность из них представляет Мукава, который поражает печень человека.

