С 22 по 24 мая в Петербурге состоялся XIV Международный турнир по дзюдо на «Кубок Анатолия Рахлина». Посвящённые 85-й годовщине со дня рождения заслуженного тренера России соревнования собрали на площадке ДС «Юбилейный» 300 спортсменов из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Республики Беларусь, Молдовы, Республики Сербской. Посетить мероприятие такого масштаба удалось и юным воспитанникам программы «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) из Волхова.

В турнире приняли участие юноши и девушки в возрасте до 21 года, в том числе и воспитанница школы дзюдо организации «ДРОЗД-Череповец» Ксения Дворникова. За её плечами 10-летний опыт, призовые места во всероссийских и региональных соревнованиях по дзюдо. В весовой категории до 63 кг она выиграла три схватки, однако не вышла в финал, заняв пятое место в своей весовой категории. Но получила очередной важный опыт в своей спортивной карьере.

«Готовилась усиленно, очень жалко, что не получилось пройти дальше. Вместе с тренером много внимания уделяли физической подготовке, спаррингам, тренировке как новых, так и уже освоенных приёмов. Это не первые мои крупные соревнования, отмечу, что конкуренция здесь была серьёзной», - поделилась впечатлениями Ксения Дворникова.

Фото: Ирина Гагарина, Федерация дзюдо Санкт-Петербурга

Поддержать спортсменку приехали молодые дзюдоисты из АНО «ДРОЗД-Волхов»: около тридцати юных воспитанников громко болели с трибуны и размахивали флагом организации. Волховская школа дзюдо, открывшая свои двери прошлым летом при участии компании «ФосАгро» и Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, организовала ребятам поездку на турнир, ведь в скором будущем им предстоит участвовать в соревнованиях подобного уровня.

«Участие в масштабных турнирах играет важную роль в становлении молодых спортсменов. Наблюдение за выступлениями профессионалов, изучение новых техник и тактики, понимание уровня спортивной конкуренции мотивируют ребят добиваться высоких результатов. Очень важно, чтобы дети регулярно получали такой опыт, поскольку именно он формирует спортивную волю и стремление к новым вершинам», - отметил директор организации «ДРОЗД-Волхов» Василий Клиновицкий.

Общий призовой фонд турнира составил 1 820 000 рублей. Победителям и призёрам были вручены денежные призы и памятные книги о ленинградском тренере Анатолии Рахлине. А также организаторы подготовили для них эксклюзивные подарки - уникальные двойные именные медали - для тренера и спортсмена, как символ их одной общей победы.

Президент Клуба Дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин отметил: «Впервые в истории спорта мы создали двойную медаль. Одна половина остаётся у спортсмена, другая - у тренера. Каждый участник, сойдя с пьедестала, буквально поделится победой с наставником, передав ему половину награды».

Титульным спонсором турнира «Кубок Анатолия Рахлина» выступила Группа компаний «ФосАгро», в планах которой дальнейшее развитие сотрудничества с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга.

Вот уже четверть века ФосАгро активно развивает свой ключевой социальный проект «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Для занятий создаются оптимальные условия: тренировочные базы с современным оборудованием, опытные тренеры, мастер-классы от звезд российского дзюдо и лучшие советские методики. В том числе и в Ленинградской области, в Волхове, где занятия секций по дзюдо проходят на нескольких спортивных площадках в комфортных условиях. Это позволяет привлекать к тренировкам ещё больше юных спортсменов, уделяя каждому ребёнку достаточно внимания.

«Школу дзюдо в рамках волховского ДРОЗДА мы открыли в прошлом году. Это результат нашего сотрудничества с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга и клубом дзюдо «Турбостроитель». Интерес детей и их родителей был и остается очень высоким. Сейчас в рамках школ действует три отделения - два в Волхове и одно в Сясьстрое. Уверен, что через несколько лет мы увидим волховчан среди участников этого замечательного турнира», - подчеркнул исполнительный директор ассоциации ДРОЗД Андрей Дубровин.

По завершении соревнований волховские ДРОЗДы юные посетили Ленинградский зоопарк, где навестили своего подопечного. Ведь несколько лет назад АНО «ДРОЗД – Волхов» взяла шефство над птицей-дроздом - символом программы, нацеленной на поддержку детского спорта, образования, духовного и патриотического воспитания.