На 12 трассах Ленобласти ограничат движение 28 мая

Новости Социум

На 12 трассах Ленобласти ограничат движение 28 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 97 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена бордюрного камня.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 594-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, выправка Г-образных опор.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.        

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 468-469 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;

км 449-465,491,515,530 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 117-118 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 19:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 19:00, ремонт водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 5-10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 68-66, км 65-64, км 59-58 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 2-56 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, Отключение эл. питания на участке км.2-56 для чистки изоляции и техобслуживания ТП и ШНО поочерёдно;  

км 118-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 41-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 2-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, гидроизоляция деформационных швов.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (обочина) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочинах и откосах;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, мойка ШЗЭ.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00 до 17:00, мех. очистка краевой;

км 48-79-48 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.

транспортная развязка Верево-Романовка ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10.00 до 17.00, Содержание Лос.

ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Минтранс предложил внедрить механизм постоплаты парковок

Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Министерство транспорта РФ вынесло на общественное обсуждение законопроект, позволяющий оплачивать парковку в течение суток. Документ появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

Одной из инициатив стала возможность оплаты парковочного места в течение 24 часов с момента начала стоянки. Нововведение коснется тех зон, где въезд и выезд не оборудованы автоматизированными системами контроля. В Минтрансе подчеркивают, что такая мера призвана снизить административную нагрузку на водителей и сделать процесс использования инфраструктуры более удобным.

Законопроектом также предлагается ввести понятия «парковочная деятельность» и «единое парковочное пространство». Для контроля за состоянием и доступностью объектов планируется запуск федерального реестра парковок, а полномочия региональных и муниципальных властей будут расширены.

Кроме того, проект закрепляет обязанность проектировать парковочные места не только для легковых машин, но и с учетом потребностей грузового транспорта, автобусов, такси, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

