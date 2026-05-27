В деревне Турово начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт.
В Лужском районе Ленинградской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство объекта было полностью профинансировано из бюджета Ленинградской области.
К новому учреждению прикреплено 500 человек, в том числе 90 детей. В здании оборудованы зона ожидания, кабинет фельдшера, процедурно-прививочный кабинет и склад для хранения медикаментов.
«Строительство нового современного ФАПа в Турово — давно назревшая необходимость, ведь старый располагался на первом этаже жилого дома, в приспособленной под нужды медучреждения квартире. Особое внимание сейчас уделяется такому направлению работы женских консультаций, как бережное ведение беременности и поддержка женщин, оказавшихся в ситуации сложного репродуктивного выбора. В этом году мы планируем построить 15 модульных ФАПов в разных районах Ленинградской области»,
— рассказал глава комитета по здравоохранению Александр Жарков.