Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Министерство транспорта РФ вынесло на общественное обсуждение законопроект, позволяющий оплачивать парковку в течение суток. Документ появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов

Одной из инициатив стала возможность оплаты парковочного места в течение 24 часов с момента начала стоянки. Нововведение коснется тех зон, где въезд и выезд не оборудованы автоматизированными системами контроля. В Минтрансе подчеркивают, что такая мера призвана снизить административную нагрузку на водителей и сделать процесс использования инфраструктуры более удобным.

Законопроектом также предлагается ввести понятия «парковочная деятельность» и «единое парковочное пространство». Для контроля за состоянием и доступностью объектов планируется запуск федерального реестра парковок, а полномочия региональных и муниципальных властей будут расширены.

Кроме того, проект закрепляет обязанность проектировать парковочные места не только для легковых машин, но и с учетом потребностей грузового транспорта, автобусов, такси, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.