В деревне Лужского района открылся новый современный ФАП

В деревне Турово начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В Лужском районе Ленинградской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство объекта было полностью профинансировано из бюджета Ленинградской области.

К новому учреждению прикреплено 500 человек, в том числе 90 детей.  В здании оборудованы зона ожидания, кабинет фельдшера, процедурно-прививочный кабинет и склад для хранения медикаментов. 

«Строительство нового современного ФАПа в Турово — давно назревшая необходимость, ведь старый располагался на первом этаже жилого дома, в приспособленной под нужды медучреждения квартире. Особое внимание сейчас уделяется такому направлению работы женских консультаций, как бережное ведение беременности и поддержка женщин, оказавшихся в ситуации сложного репродуктивного выбора. В этом году мы планируем построить 15 модульных ФАПов в разных районах Ленинградской области», 
 — рассказал глава комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Минтранс предложил внедрить механизм постоплаты парковок

Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Министерство транспорта РФ вынесло на общественное обсуждение законопроект, позволяющий оплачивать парковку в течение суток. Документ появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

Одной из инициатив стала возможность оплаты парковочного места в течение 24 часов с момента начала стоянки. Нововведение коснется тех зон, где въезд и выезд не оборудованы автоматизированными системами контроля. В Минтрансе подчеркивают, что такая мера призвана снизить административную нагрузку на водителей и сделать процесс использования инфраструктуры более удобным.

Законопроектом также предлагается ввести понятия «парковочная деятельность» и «единое парковочное пространство». Для контроля за состоянием и доступностью объектов планируется запуск федерального реестра парковок, а полномочия региональных и муниципальных властей будут расширены.

Кроме того, проект закрепляет обязанность проектировать парковочные места не только для легковых машин, но и с учетом потребностей грузового транспорта, автобусов, такси, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

