Ранее в городе обнаружили несанкционированную свалку отходов. После жалобы местного жителя ситуацию взяли под контроль.
В Кингисеппе устранили незаконную свалку протяженностью 35 метров. Ранее на горы мусора в неположенном месте в Эконадзор Ленинградской области пожаловался местный житель.
«По поручению Комитета сотрудники Экомилиции провели патрулирование и зафиксировали несанкционированное размещение отходов производства и потребления, общая протяженность захламленного участка составила около 35 метров. Среди отходов – пластиковая и стеклянная тара», – рассказали в комитете.
После вмешательства Эконадзора, администрация устранила нарушения.