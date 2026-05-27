Минтранс предложил внедрить механизм постоплаты парковок

Новости Социум

Минтранс предложил внедрить механизм постоплаты парковок

Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Министерство транспорта РФ вынесло на общественное обсуждение законопроект, позволяющий оплачивать парковку в течение суток. Документ появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

Одной из инициатив стала возможность оплаты парковочного места в течение 24 часов с момента начала стоянки. Нововведение коснется тех зон, где въезд и выезд не оборудованы автоматизированными системами контроля. В Минтрансе подчеркивают, что такая мера призвана снизить административную нагрузку на водителей и сделать процесс использования инфраструктуры более удобным.

Законопроектом также предлагается ввести понятия «парковочная деятельность» и «единое парковочное пространство». Для контроля за состоянием и доступностью объектов планируется запуск федерального реестра парковок, а полномочия региональных и муниципальных властей будут расширены.

Кроме того, проект закрепляет обязанность проектировать парковочные места не только для легковых машин, но и с учетом потребностей грузового транспорта, автобусов, такси, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Новости Социум

Когда в июне ждать магнитных бурь: прогноз ученых

Серия геомагнитных возмущей ждет планету в следующем месяце.

Фото: Лаборатория ИКИ РАН

Лаборатория ИКИ РАН опубликовала предварительный прогноз магнитный бурь на Земле в течение июня. Первые небольшие геомагнитные возмущения ждут планету уже в начале месяца.

Согласно прогнозу, «желтым» график станет 4 июня. Индекс геомагнитной активности достигнет четырех баллов. Затем полноценный «космический шторм» накроет Землю 11 и 12 числа месяца. Мощность бури достигнет уровня G2 в первый день и G1 — во второй. Уже 13 июня магнитосфера начнет приходить в норму.

