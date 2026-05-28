В одном из заказников Ленобласти инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) совместно с полицией нашли мужчину, который заблудился и провел ночь в лесу.

Мужчина успел сообщить спасателям номер указателя на территории заказника «Поддубно-Кусегский» до того, как у него разрядился телефон. Благодаря этому его нашли.

Дирекция ООПТ Ленобласти напоминает, что в случае, если вы заблудились в лесу, важно не паниковать и не пытаться самостоятельно найти дорогу. Нужно остановиться, успокоиться и сразу звонить на номер 112. Важно беречь заряд телефона, поэтому рекомендуется брать в лес полностью заряженное устройство. Также не забывайте о воде и перекусе, а в лесу одевайтесь ярко, чтобы быть более заметным.