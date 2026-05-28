Главная / Новости / В Ленобласти заблудившийся мужчина всю ночь провел в лесу

В Ленобласти заблудившийся мужчина всю ночь провел в лесу

В одном из заказников Ленобласти инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) совместно с полицией нашли мужчину, который заблудился и провел ночь в лесу.

Мужчина успел сообщить спасателям номер указателя на территории заказника «Поддубно-Кусегский» до того, как у него разрядился телефон. Благодаря этому его нашли.

Дирекция ООПТ Ленобласти напоминает, что в случае, если вы заблудились в лесу, важно не паниковать и не пытаться самостоятельно найти дорогу. Нужно остановиться, успокоиться и сразу звонить на номер 112. Важно беречь заряд телефона, поэтому рекомендуется брать в лес полностью заряженное устройство. Также не забывайте о воде и перекусе, а в лесу одевайтесь ярко, чтобы быть более заметным.

Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли

Земля стала замедляться такими темпами, которых не было на протяжении последних 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. <...> На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, чтобы вычислить колебания уровня моря в прошлом и на основе этих данных рассчитать скорость вращения Земли. Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения климата.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
