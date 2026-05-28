Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником.

«Быть пограничником — значит обладать особым складом характера: уверенно смотреть в лицо опасности, сохранять бдительность в любой ситуации и всегда помнить, что за твоей спиной — огромная страна», - говорится в поздравлении.

Александр Дрозденко подчеркнул, что для Ленинградской области, имеющей протяженный отрезок государственной границы, служба пограничников имеет особое значение. Губернатор выразил благодарность за ежедневный труд по обеспечению безопасности жителей региона и спокойствия на приграничных территориях.

В завершение поздравления Александр Дрозденко пожелал пограничникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия им и их семьям. Также глава региона выразил свое уважение ветеранам пограничной службы.