Губернатор Ленобласти поздравил пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником.

Фото: lenobl.ru

«Быть пограничником — значит обладать особым складом характера: уверенно смотреть в лицо опасности, сохранять бдительность в любой ситуации и всегда помнить, что за твоей спиной — огромная страна», - говорится в поздравлении.

Александр Дрозденко подчеркнул, что для Ленинградской области, имеющей протяженный отрезок государственной границы, служба пограничников имеет особое значение. Губернатор выразил благодарность за ежедневный труд по обеспечению безопасности жителей региона и спокойствия на приграничных территориях.

В завершение поздравления Александр Дрозденко пожелал пограничникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия им и их семьям. Также глава региона выразил свое уважение ветеранам пограничной службы.

Ленобласть день пограничника пограничники Дрозденко
В Тосно запустили производство монтажных пен

Компания «ЛАБ Индастриз» запустила новое производство на своем заводе в Тосно. Теперь предприятие будет выпускать монтажные пены под торговыми марками Макрофлекс, Церезит, Момент, Экон.

Мощность производства составит 10 млн баллонов в год. Это позволит удовлетворить растущий спрос на монтажные пены по всей территории России, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Фото: lenobl. ru

Проект был разработан и реализован за один год. Он предусматривает расширение производственных мощностей, локализацию и автоматизацию процессов, запуск собственной научно-исследовательской лаборатории и общее развитие инфраструктуры предприятия. С запуском проекта в компании создано 20 дополнительных рабочих мест.

На предприятии уже производится более 500 наименований продукции, и планируется дальнейшее расширение ассортимента.

Ленобласть Тосно Тосненский район новое производство

