«Пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов», — сказал Бортников на заседании СОРБ государств- участников СНГ.

По словам главы ФСБ, «имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно».