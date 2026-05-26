Создатели ироничного детектива «Подслушано в Рыбинске» объявили, что события второго сезона будут происходить в Выборге.
«Выборг – пограничный город с финскими корнями, где действительно все друг друга знают. Он становится идеальной средой для жанра, в котором случайность решает больше, чем умысел. Где один случай меняет все: деньги, криминал, любовь – и город, в котором невозможно исчезнуть», - отметил автор сценария и шоураннер Иван Баранов.
Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что одно событие кардинально изменит привычный ритм жизни маленького пограничного города. Старт съемок запланирован на середину лета.