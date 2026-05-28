weather 4.9°
$ 70.90
82.72

Главная / Новости / В Светогорске сотрудницу пункта выдачи заказов оштрафовали на 100 тысяч рублей за кражу почти 400 товаров

Новости Происшествия

В Светогорске сотрудницу пункта выдачи заказов оштрафовали на 100 тысяч рублей за кражу почти 400 товаров

В Ленобласти суд рассмотрел дело менеджера пункта выдачи заказов, которая за год присвоила себе почти 400 товаров. Общая сумма ущерба составила 382 465 рублей.

Согласно материалам суда, 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 года по май 2025 года через мобильное приложение оформляла заказы на свое имя с пометкой «оплата при получении». После поступления заказов в пункт выдачи, где она работала, женщина делала в учетной системе возврат, но на самом деле забирала товары себе.

Среди похищенного — косметика, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье. При обыске в квартире женщины изъяли часть похищенного. На допросе она пояснила, что считала свои действия «рассрочкой», поскольку ранее работодатель штрафовал ее за недостачу.

Вам будет интересно
Девушка-подросток из Сертолово предстанет перед судом за кражу 350 тысяч рублей у бабушки и дедушки
Следственный комитет Ленобласти сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 16-летней девушки из Сертолово. Она обвиняется в краже....
27.05.2026
190

Вину женщина признала полностью и возместила ущерб добровольно. Суд учел наличие двоих малолетних детей, помощь в раскрытии преступления и раскаяние. Женщине назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Теги

Возврат ПВЗ мошенничество Ленобласть Светогорск
Новости outside

Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли

Земля стала замедляться такими темпами, которых не было на протяжении последних 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли - Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения клима
Фото: magnific.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. <...> На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, чтобы вычислить колебания уровня моря в прошлом и на основе этих данных рассчитать скорость вращения Земли. Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения климата.

Вам будет интересно
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Граница между Финляндией и Россией может быть открыта только после того, как Хельсинки получит уверенность, что Москва не использует иммигрантов или б...
25.05.2026
1058

Теги

земля ученые

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться