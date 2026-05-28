В Ленобласти суд рассмотрел дело менеджера пункта выдачи заказов, которая за год присвоила себе почти 400 товаров. Общая сумма ущерба составила 382 465 рублей.
Согласно материалам суда, 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 года по май 2025 года через мобильное приложение оформляла заказы на свое имя с пометкой «оплата при получении». После поступления заказов в пункт выдачи, где она работала, женщина делала в учетной системе возврат, но на самом деле забирала товары себе.
Среди похищенного — косметика, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье. При обыске в квартире женщины изъяли часть похищенного. На допросе она пояснила, что считала свои действия «рассрочкой», поскольку ранее работодатель штрафовал ее за недостачу.
Вину женщина признала полностью и возместила ущерб добровольно. Суд учел наличие двоих малолетних детей, помощь в раскрытии преступления и раскаяние. Женщине назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.