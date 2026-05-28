Летний период 2026 года станет самым насыщенным по количеству рабочих дней за последние три года. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучила руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

При стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными общее число рабочих дней летом составит 65, а дней для отдыха — 27. Для сравнения: в прошлом году было 29 дней выходных и 63 рабочих. А в 2024-м россияне отдыхали 28 дней и работали 64 дня.

Больше всего рабочих дней ожидается в июле — 23, выходных при этом будет всего восемь. В июне и августе по 21 рабочему дню.