Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года

Новости Социум

Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года

Летний период 2026 года станет самым насыщенным по количеству рабочих дней за последние три года. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучила руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

При стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными общее число рабочих дней летом составит 65, а дней для отдыха — 27. Для сравнения: в прошлом году было 29 дней выходных и 63 рабочих. А в 2024-м россияне отдыхали 28 дней и работали 64 дня.

Больше всего рабочих дней ожидается в июле — 23, выходных при этом будет всего восемь. В июне и августе по 21 рабочему дню.

Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли

Земля стала замедляться такими темпами, которых не было на протяжении последних 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. <...> На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, чтобы вычислить колебания уровня моря в прошлом и на основе этих данных рассчитать скорость вращения Земли. Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения климата.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
