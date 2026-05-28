В Петербурге и Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции провели рейды в преддверии летних каникул. Они выявили свыше 1550 нарушений ПДД, совершенных пешеходами, велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности.

Среди нарушителей оказались и несовершеннолетние. Десятки подростков были доставлены в территориальные отделы полиции, после чего их передали родителям для проведения профилактических бесед. В отношении законных представителей были составлены административные протоколы. Материалы проверок направлены в комиссии по делам несовершеннолетних.

Пресс-служба регионального ГУ МВД призывает родителей с полной ответственностью относиться к воспитанию и обучению детей безопасному поведению на дороге. Напоминаем, что административная ответственность за нарушения ПДД наступает с 16 лет.